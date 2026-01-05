2026の年頭にあたり、日本製鉄 代表取締役社長兼COO 今井正氏は年頭所感として、以下を発表した。2026年 年頭所感世界経済は、アメリカの自国優先主義と関税政策、中国経済の減速による製造業全体の過剰生産などでブロック化の傾向を強めており、極めて見通し難く、不確実性の高い状態です。日本の鋼材需要は、成熟した先進国経済並みの消費水準になりつつあること、中国鉄鋼業の構造調整には長い時間を要すると想定されること、ま