１日午前１時２５分頃、東京都新宿区西新宿の１３階建てマンションで、「出入り口付近に赤ちゃんが倒れている」と１１９番があった。警察官が駆けつけたところ、９階に住む男児（３）が血を流して倒れており、病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。警視庁新宿署は、男児が自宅のベランダから誤って転落したとみて、詳しい状況を調べている。同署幹部によると、男児は４０歳代の両親と３人暮らし。両親は当時、外出し