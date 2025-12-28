タレントの今井翼が２８日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ」（日本テレビ系）に出演。「タッキー＆翼」として共に活動した滝沢秀明氏への思いを語る場面があった。芸能界での友人を問われた今井は元サッカー選手の松井大輔氏の名前を挙げた。「それぞれ苦楽を共にして、一緒に涙を流したこともある」と話した。２０１４年のワールドカップ・ブラジル大会で松井氏がメンバーから漏れた日も一緒にいたという今井