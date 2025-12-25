プレイブ株式会社は26日、第11回となる今年流行した「ポーズ」や「ダンス」などの動作を調査し順位を決める「流行ポーズ大賞2025」を発表した。5人組ダンスボーカルグループ、MiLKの楽曲「イイじゃん」から生まれ、「ビジュいいじゃん」が流行語大賞にもノミネートされた「イイじゃんポーズ」が大賞（1位）を獲得した。上位10傑は以下の通り。1位イイじゃんポーズ（MiLK）2位エッホエッホ（うお座）3位ルフィポーズ（世界陸