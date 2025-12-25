いよいよ、12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権大会。県代表の徳島市立高校は、開幕戦から登場します。試合を目前に控え、大会にかける選手の意気込みを取材しました。 11月に行われた、全国高校サッカー選手権県大会決勝。（実況・榎本アナウンサー）「そして今、試合終了のホイッスル。徳島市立、夢叶う」「22回目の全国大会への切符は鳴門発、国立行き、悲願達成の瞬間を迎えています」 4大会連