冬休みに入り、徳島市の子どもたちが12月25日、姉妹都市である北海道帯広市に向け親善訪問に出発しました。徳島市は姉妹都市である北海道帯広市との間で、毎年子ども親善訪問団を派遣しあって、子どもたちに互いの文化や風土の違いを学んでもらうとともに、交流を深めています。25日は児童と教員ら合わせて9人が、徳島阿波おどり空港から帯広へ向け出発しました。2025年7月には帯広の小学生が徳島を訪れていて、子どもたちは再会を