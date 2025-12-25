メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市内の商店街にある「豊臣秀吉」像の首が折られた事件に、愛媛県警の警察官ら男性2人が関与していた疑いが浮上し、警察が捜査していることがわかりました。 名古屋市西区の円頓寺商店街には、名古屋にゆかりのある「豊臣秀吉」の強化プラスチック製の像が設置されていますが、8月に首が折られているのが見つかりました。 捜査関係者によりますと、現場近くの防犯カメラ映像などから