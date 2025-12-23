全国の小学5年生と中学2年生を対象とした、2025年度の全国体力テストの結果が公表され、徳島県は中学2年生の男子が全国平均を上回り、過去最高順位となりました。全国体力テストは「反復横跳び」や「50メートル走」など、実技テスト8種目の成績を点数化したものです。県内では小学5年生と中学2年生、あわせて9748人を対象に行われました。その結果、全国順位が中2男子は18位と、2024年より大幅に順位を上げ、過去最高順位と