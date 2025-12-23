ここ数年、ファッション業界では本格的なダウンジャケットが売れにくい時期が続いていた。理由はシンプルだ。暖冬である。東京ならダウンベストや薄手のインナーダウンでも十分に越冬でき、「重装備のダウンは、もう必要ないのでは？」という空気すら漂っていた。【画像】10万円台や20万円台も…売れている「高級ダウン」の写真を全部見るしかし今年は違う。気象予報では「冬が戻る」とされ、秋口から高価格帯のダウンが動き始