貯金が思うように増えないのは、収入の問題でも、大きな浪費のせいでもない。実は、多くの人が無自覚のまま続けている“たったひとつの習慣”が、長期的に見ると資産形成を大きく阻んでいるという。世界的ベストセラー『アート・オブ・スペンディングマネー1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか？』が警告する、「一生お金が貯まらない人」の特徴とは何か。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）お金が貯まらない人がはまって