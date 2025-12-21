のん（32）が民放連続ドラマにレギュラーとして実に13年半ぶりに出演することが決まり注目を集めている。ドラマの原作、脚本、監督を「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が担当し、主演はtimeleszの菊池風磨（30）が務める。“前代未聞の密室コメディー＆ヒーロードラマ”「こちら予備自衛英雄補？！」（中京テレビ・日本テレビ系）が来年1月8日の午前0時24分からの“水曜プラチナイト”枠でスタートする予定だ。【もっと読む】清水