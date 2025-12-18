12月18日午前、美馬市の徳島自動車道で、大型バスに大型トラックが追突する事故があり、バスの乗客ら10人が病院に搬送されています。 事故があったのは、美馬市美馬町の徳島自動車道の上り線です。警察と消防によりますと、18日午前10時20分頃、停まっていた「大型バス」に「大型トラック」が追突しました。 「大型バス」には、運転手を含む18人が乗っていたとみられ、乗客ら10人が病院に搬送されたということですが、搬送時