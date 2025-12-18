新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月22日（月）夜８時15分より恋愛トークバラエティ『失恋ドーナッツ』を全２回にわたって無料放送する。 この番組は、ゲスト出演するZ世代の女性芸能人たちの“まるでドーナッツのごとく心にぽっかり穴が空いてしまうような過去の失恋経験”を“再現ショートドラマ”化しながら語り明かす特別番組。2025年12月22日（月）夜８時15分からの初回放送には、堀未央奈、中島結音、たけ