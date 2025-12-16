１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１８」の前日計量で対戦相手から不意打ちで平手打ちされ、失神した竜がくも膜下出血を公表したことを受けて、運営の溝口勇児ＣＯＯが自身のＸを更新。「応援してくれる視聴者やファンの皆様、しばらくは竜やその家族と必ず向き合います。もちろんＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎとも向き合います。江口とも話します。なので、ご意見があればおれにす