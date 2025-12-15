1位は50-50を達成した2024年…2022年を推す声もドジャースの大谷翔平投手は今季も自己最多の55本塁打を放ち、満票でMVPを獲得した。2021年、2023年、2024年、2025年と4度目の快挙。では、大谷の最高の1年はいつなのか――。Full-Countではファンにアンケートを取った。エンゼルス時代の2021年は本格的に二刀流としてフルシーズンプレーし、46本塁打、9勝をマーク。自身初のMVPを受賞した。2023年には10勝、44本塁打で日本人初