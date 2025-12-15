ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤â°µÅÝÅª»Ù»ý¡¢MVPÆ¨¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡×¡¡µÄÏÀËÖÈ¯¤ÎÂçÃ«¡ÈºÇ¹â¤Î1Ç¯¡É
1°Ì¤Ï50-50¤òÃ£À®¤·¤¿2024Ç¯¡Ä2022Ç¯¤ò¿ä¤¹À¼¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ËþÉ¼¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2021Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤È4ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¡£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£Full-Count¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2021Ç¯¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¡¢46ËÜÎÝÂÇ¡¢9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È½é¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï10¾¡¡¢44ËÜÎÝÂÇ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡Ê50-50¡Ë¡×¤òÃ£À®¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÏÆóÅáÎ®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë54ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÅðÎÝ¤òÃ£À®¡£¼Â¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î55.6¡ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£Â³¤¤¤Æ2023Ç¯¡¢º£µ¨¡¢2021Ç¯¤Î½çÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìµ´§¤À¤Ã¤¿2022Ç¯¤ò¿ä¤¹À¼¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ï»Ë¾å½é¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ë¾åÍ£°ì¤ÎÅêÂÇµ¬Äê¡¢MVP-2°Ì¡¦CYA-4°Ì¤Î2022Ç¯¡×¡ÖÈà¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ê¤ó¤Ç2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡ÖÂÇ¼Ô¤À¤±¤ò¸«¤¿¤é2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥Ù¥¹¥È¡×¡Ö2022Ç¯»Ù»ý¤¬Â¿¤¤Í½´¶¡×¤ÈµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë