松本市の小学校で児童たちが一生懸命育ててきた「松本一本ねぎ」が100本ほどなくなっていたことがわかりました。収穫直前の出来事に児童たちは悲しんでいるといいます。松本市立岡田小学校4年担任 篠田順子教諭「車で通っていても、ごっそりなくなっているような感覚で。収穫する直前で…何をつくろうかとかどうやって食べようかという話をしていたので、子どもたちきっとがっかりするだろうと思って」「松本一本ねぎ」がなくなっ