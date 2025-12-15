投稿された「レゼダンス」映像の場面カット（C）2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社オリコンニュース

「レゼダンス」がSNSでトレンド席巻 米津玄師アカウントの史上最高記録に

by ライブドアニュース編集部

  • 劇場版「チェンソーマンレゼ篇」のレゼが躍るダンス映像が話題となっている
  • 米津玄師公式SNSアカウントから公開され、15日16時時点で150万超え
  • 「#レゼダンス」がトレンド入りし、SNSでは「女神降臨」などの声が上がった
