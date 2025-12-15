相模ゴム工業は15日、『サガミオリジナル0.01』の偽物品の流通を確認したとし、情報を公開した。【画像】『サガミオリジナル0.01』正規品と偽物品の見分け方…「べニス」「揮入」の文字も「正規品と偽物品の違いについて」比較画像を紹介。パッケージ表面では「箔押しされた『sagami original』ロゴが、偽物品は丸みを帯びています」、「斜めシールのフォントや文字間隔が異なり、『幸せ』の下の棒が長く、シール形状も角が丸