地域の高齢者に正月用の餅を届けようと、日田市できょう高校生が餅つきをしました。 この取り組みは日田地区青少年赤十字がボランティア活動として毎年この時期に実施しています。きょうは日田市の2つの高校からあわせて21人が参加しました。 生徒は昔ながらの杵と臼を使い、元気なかけ声とともに20キロのもち米をついていきました。ついた餅は生徒が地域の高齢者144人に届けました。 日田地区青少年赤十字はこうした活動を通じ