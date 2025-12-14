元AKB48でタレントの西野未姫が11日、オフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と１歳の愛娘・にこりちゃんとの“お揃いパジャマ”姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 西野はこの日、『2025/12/11』と題してブログを更新。クマやハートの絵文字などを交えながら「お揃いパジャマ」と切り出し、「娘が80センチ着れるようになったので 本当にお揃いになりました」とクマ柄のネイビーパジャマを着た