西野未姫、愛娘の成長で実現！ 家族全員お揃いパジャマSHOT
元AKB48でタレントの西野未姫が11日、オフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と１歳の愛娘・にこりちゃんとの“お揃いパジャマ”姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
西野はこの日、『2025/12/11』と題してブログを更新。クマやハートの絵文字などを交えながら「お揃いパジャマ」と切り出し、「娘が80センチ着れるようになったので 本当にお揃いになりました」とクマ柄のネイビーパジャマを着た山本とアイボリーのクマ柄パジャマに身を包んだ西野と娘の家族３ショットを公開。３人で笑顔を見せたり、おどけた表情を浮かべる山本、指をくわえる娘の愛らしい様子など和やかな空気が伝わるカットとなっている。
西野は「けーがジェラピケが好きなのでお揃いはいつもジェラピケ」と明かし、こだわりの“リンクコーデ”であるとつづった。
この投稿にファンから「とてもほのぼのしくてご家族ショットいい」「微笑ましい」「柄がとてもお似合いで可愛い」「やまもとさんは本当に幸せ者だぁ〜」「末永くお幸せに！」「本当に幸せそう！」「可愛すぎます」「ジェラピケのモデルできる！！」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながらバラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。
