第98回選抜高校野球大会は来年3月19日に開幕日本高野連は12日、来年3月19日に開幕する第98回選抜高校野球大会の「21世紀枠」の各地区候補9校を発表した。東海地区からは三重県屈指の進学校、四日市が選出された。「これはアツすぎる」「おおマジか」と高校野球ファンの期待も高まっている。四日市は1899年創立の公立校。甲子園には春1度、夏2度出場し、夏初出場となった1955年は県勢初の頂点に立った。ただ、1967年夏を最後に