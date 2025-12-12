12日午後、大分市の中心部で火事があり、住宅が延焼中です。 【写真を見る】【速報】大分市中心部の住宅街で火災延焼中 12日、午後1時20頃、大分市王子中町に住んでいる人から「一般住宅から煙が上がっている。炎も見えます」と消防に通報がありました。 付近は住宅街で、現在消防車7台が出て、消火にあたっています。 現在、大分市内には強風注意報が出ています。