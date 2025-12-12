ドジャースがチャリティイベントを開催子どもたちの前に姿を見せたドジャース選手にファンから安堵の声が上がった。ドジャース球団は10日（日本時間11日）、ドジャースタジアムに600人の児童を招待し、チャリティイベントを開催。ワールドシリーズ終了後に右足首を手術し、リハビリの状況が心配されていた30歳野手も元気な姿を見せた。ファンとの交流を楽しんだのはトミー・エドマン内野手。妻クリステンさんと一緒に参加し、