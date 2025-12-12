ドジャースがチャリティイベントを開催

子どもたちの前に姿を見せたドジャース選手にファンから安堵の声が上がった。ドジャース球団は10日（日本時間11日）、ドジャースタジアムに600人の児童を招待し、チャリティイベントを開催。ワールドシリーズ終了後に右足首を手術し、リハビリの状況が心配されていた30歳野手も元気な姿を見せた。

ファンとの交流を楽しんだのはトミー・エドマン内野手。妻クリステンさんと一緒に参加し、集まった子どもたちに暖かい服やおもちゃなどを手渡しで配布した。ドジャースは公式SNSでその様子を公開。エドマンは「みんなの笑顔を見られることは本当に素晴らしい体験。たくさんの子どもたちと会えることは、本当に特別な瞬間なんだ」と笑顔でコメントを残した。

動画を見たファンは「心が温まる素晴らしいイベント」「楽しそう」「エドマンが元気そうで良かった」とSNSで反応。久々にメディアの前に姿を現したエドマンに、日本のファンも喜んでいた。

2024年夏にトレードで加入したエドマンは、昨年オフに5年総額7400万ドル（約116億円）の延長契約を結び、今季は97試合に出場し打率.225、13本塁打、49打点。貴重なユーティリティプレーヤーとしてワールドシリーズ連覇に貢献した。（Full-Count編集部）