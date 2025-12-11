【ワシントン＝池田慶太】ＡＦＰ通信によると、ロシアの侵略を受けるウクライナは１０日、米国が主導する和平案の修正版を米国に提出した。ロシア寄りの当初案にウクライナの主張を反映させたもので、領土の扱いなどが焦点となる。米ウクライナの詰めの協議を今週末に欧州で開く方向で調整が進んでいる。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１０日、２８項目からなる当初の和平案を２０項目に絞り込んだと記者団