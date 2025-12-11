コスプレーヤーえなこ（31）が10日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。「ただいま発売中の『ヤングキング』表紙です」とコメントし、グラビアを投稿。足をあげてソファに横たわっており、めくれたスカートから美脚を披露している。この姿にフォロワーからは「見えないのがいい感じ」「可愛い上にこのポーズ、この仕草…」「絶妙なアングルがいいね!」「えなこりんのこのアングルすごい…!!!」とコメントが寄せられている。