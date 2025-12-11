ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 立花孝志被告、債務超過理由に私的整理手続きを開始…負債の「中身」… 立花孝志 名誉毀損 政治家の不祥事 ゴシップ 時事ニュース 東スポWEB 立花孝志被告、債務超過理由に私的整理手続きを開始…負債の「中身」は 2025年12月11日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立花孝志被告が債務超過を理由に私的整理の手続きを始めたと東スポが報じた 個人の負債は5億円超で、その内訳は裁判などでの賠償金が数百万円とされる ほか、10人から300万円ずつの債務や、出馬関連での債務があるとみられる 記事を読む おすすめ記事 【チャンピオンズC／馬場情報】土曜は8枠好走も“イン突き”がコース攻略 枠と血統で浮上した想定“10人気”の爆穴 2025年12月7日 12時0分 松井秀喜さん、３１年前の１０・８決戦での長嶋さんの言葉を回顧「『絶対勝つから、いつも通りやれ』みたいな」…プロ野球珍プレー好プレー大賞 2025年12月4日 21時50分 「ザ・ロイヤルファミリー」「いよいよ最終決戦へ」「ファミリーは、今が全盛期です」 2025年12月8日 10時55分 11時の日経平均は261円安の5万394円、アドテストが113.65円押し下げ 2025年12月10日 11時1分 小関裕太 日本テレビ系「パンチドランク・ウーマン」に刑務官役で出演 他に宇梶剛士、ベンガルら 2025年12月9日 6時0分