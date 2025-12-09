沿岸への津波到達が観測されました。青森県小川原港で8日午後11時43分40cm。北海道浦河で8日午後11時50分40cm。岩手県久慈港で8日午後11時52分30cm。北海道えりも庶野で8日午後11時55分30cm。北海道白老港で9日午前0時03分 20cm。岩手県宮古では、第1波が到達し、引き続き津波を観測中ですが、今後さらに高い津波が来ると予想されます。室蘭港、むつ関根浜では、観測不能となっています。第1波を観測してから最大波が到達