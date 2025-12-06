2024年はドジャース＆ヤンキースに在籍…通算5年で打率.175、18HR厳しい戦いが続いている。アストロズは5日（日本時間6日）、テイラー・トランメル外野手とローガン・バンウェイ投手を3Aシュガーランドへアウトライトしたと発表した。トランメルといえば、かつては球界屈指の有望株と評価され、2024年には幸運にもドジャースの“一員”として世界一リングも手にしたが、なかなか確たる居場所を見つけられずにいる。トランメル