新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてFANTASTICSによるライブ『FANTASTICS LIVE "BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-』の最終公演の模様を12月21日（日）15時より独占生放送することを決定した。また、本ライブのチケットを12月４日（木）18時30分より発売開始した。 このたび「ABEMA PPV」で独占生放送が決定した『FANTASTICS LIVE "BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-』は、FANTASTICSが福井県を皮切りに