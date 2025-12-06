新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてFANTASTICSによるライブ『FANTASTICS LIVE "BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-』の最終公演の模様を12月21日（日）15時より独占生放送することを決定した。また、本ライブのチケットを12月４日（木）18時30分より発売開始した。



このたび「ABEMA PPV」で独占生放送が決定した『FANTASTICS LIVE "BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-』は、FANTASTICSが福井県を皮切りに８都市18公演を巡るアリーナツアー。「ABEMA PPV」では静岡県・エコパアリーナで開催される最終公演の模様をお届け。



今回のテーマは“BUTTERFLY EFFECT”。メンバー自らが進化していく姿を体現し、ファンとともに進化しながら一緒に未来へと翔び立つという壮大な物語が描かれる。「ファンの皆さんひとりひとりの声援が風を起こし、僕らを遠くへ運んでくれる。」そんな思いが込められたライブをぜひ「ABEMA PPV」で。



(C)LDH JAPAN Inc.