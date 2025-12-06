お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが４日、オフィシャルブログを更新。かつてADとして担当していたクイズ番組を、いまは自身の子どもたちが夢中で観ているという“胸が熱くなる瞬間”をつづった。 2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信し