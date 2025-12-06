ココリコ遠藤の妻が思わず胸熱、AD時代の担当番組が…
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが４日、オフィシャルブログを更新。かつてADとして担当していたクイズ番組を、いまは自身の子どもたちが夢中で観ているという“胸が熱くなる瞬間”をつづった。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
同日は、伝説のクイズ番組『タイムショック』が３年３ヶ月ぶりに『ザ・タイムショックZ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦SP〜』（テレビ朝日系）として復活。MCは、25年目となるタレントの中山秀征と特別MCに就任したタレントでキャスターのホラン千秋。
まさみさんは『懐かしい』と題してブログを更新すると、同番組について「私が芸能の世界に就職してから初めて担当した番組！」と明かし、AD時代の思い出を振り返った。
当時は「ずーーっとクイズ作って テレビ朝日に住んでたレベル」と語るほど多忙だったといい「休みなく朝から晩まで働いて＋10キロ以上太ったし 友達いなくなったし 仕事に生きてた」とハードな毎日だったことも告白。
それでも「大変だったけど」と前置きしつつ「今になって自分が関わった番組を子どもたちが自然と見てくれていることに なんだか ジーンときちゃう」と胸が熱くなった瞬間をつづり、ブログを締めくくった。
