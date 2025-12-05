ABEMA」の「おはようロバーツ最終回SP全編」で明かす米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、「ABEMA」のインタビュー企画「おはようロバーツ最終回SP全編」に出演。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した、大谷翔平投手の起用法について言及した。大谷は日本時間11月25日、自身のインスタグラムでWBC出場を表明。「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」などと