大相撲元横綱の白鵬翔氏（４５）が１日、自身が社長を務める白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社を通して、少年少女および一般を対象とした国際相撲大会「第１６回白鵬杯」の開催を発表した。来年２月７、８日にトヨタアリーナ東京で開催する。昨年までの少年男子に加え、「女子の部」（小学１年生から中学生）と「成人の部・男女」（高校生大学生社会人）を新設する。白鵬氏は今年６月に日本相撲協会を退職後、第二の人生