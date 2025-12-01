2026年5月をもって活動を終了する嵐。11月22日、多くのファンが待ちわびていた、ラストコンサートツアーの日程と会場が発表された。【写真】大野智が活動休止中に“牧場デート”を楽しんだ美女「ツアータイトルは『We are ARASHI』。2026年3月13日の北海道の札幌にある大和ハウス プレミストドームを皮切りに、5月31日の東京ドームまで全15公演が開催されます」（スポーツ紙記者、以下同）およそ70万人を動員するとみられるが