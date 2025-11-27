低収入、実家暮らし、一人っ子――婚活において一般的に忌避されがちな3要素をすべて持ちながら、成婚に至った男性がいる。ヨシオさん（@yoshiokonkatsu）、46歳だ。36歳から婚活を始め、成就したのは40歳。当時の年収は「残業が多かった」年で、450万円ほど。婚活には300万円ほどを費やした。旧帝大のひとつ、名古屋大学を卒業した彼が婚活界隈で感じた挫折と成功の秘訣を聞いた。◆コミュニケーション能力を磨けなかったのは…