²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬24Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£½Ü¤Î¤ß¤«¤ó¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤¿¡È¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥·¥í¥Ã¥×ºî¤ê¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìµó¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾