タレントの渡辺満里奈が24日、オフィシャルブログを更新。高校３年生の息子に作る“最後のお弁当”が先週金曜日で終了したことを報告し、６年間の弁当作りへの想いや息子とのやり取りにファンから反響を呼んでいる。 アイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している渡辺。 この日、『お弁当。そして子育てが終わってく。』と題してブログを更新