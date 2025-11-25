渡辺満里奈、高３息子への“最後のお弁当”を報告
タレントの渡辺満里奈が24日、オフィシャルブログを更新。高校３年生の息子に作る“最後のお弁当”が先週金曜日で終了したことを報告し、６年間の弁当作りへの想いや息子とのやり取りにファンから反響を呼んでいる。
アイドルグループ「おニャン子クラブ」の元メンバーで1986年にソロデビュー。現在もタレント・エッセイストとして幅広く活動している渡辺。
この日、『お弁当。そして子育てが終わってく。』と題してブログを更新すると「三連休いかがお過ごしですか？」と冒頭で問いかけつつ、「先週金曜日、高３息子のお弁当が終了しました！」と報告。これまで息子の弁当を特別に記録してこなかったとしながらも「最後の１週間くらい撮ってみようかな」と思い立ち、揚げ物や炒め物、 煮物、彩り豊かな副菜など母の優しさが伝わる“最後の５日間のお弁当”写真を公開した。
渡辺は「盛り付けも得意ではないし、レパートリーも少ないし、息子的にはテンション上がらないだろうな」と控えめにつづりつつ、「最後の日にメッセージが来た時はほろりと泣けた」と明かした。
最終日に息子から届いた「３年間ありがとう」というメッセージと「６年間、たくさん食べてくれてありがとう」と返信したLINEのスクリーンショットとともに「あとから冷静になった時、６年だけどな、とは思ったけど、そんな言葉をくれるとは思ってなかったから、作ってきてよかったなとしみじみ思いました」と心境をつづり、「不恰好な母のお弁当。食べてくれてありがとうねーーー！！！」と息子への感謝を改めて記し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「こちらもほろりとします」「彩りも素敵でとても美味しそう」「母の愛は偉大ですね！」「ほんと素敵な息子さん」「満里奈さん ６年間お疲れ様でした」「感謝のメッセージいただけて良かったですね」「お疲れさまでした！」「とてもきれいな盛り付けでどれも美味しそう」「息子さんからの言葉に涙が」「満里奈さんの愛は凄いなぁ」「いろどりも良くて、すごくおいしそうなお弁当」「素敵なお話し」「とてもすてきな息子さん」「こんな言葉をかけてくれる 息子さん、仲良し家族なんでしょうね」などの声が寄せられている。
