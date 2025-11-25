お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが25日までにオフィシャルブログを更新。“いい夫婦の日”（11月22日）にちなみ、結婚10年を迎えた夫婦の思いや軍団山本のメンバーがプロデュースしてくれたという結婚式の懐かしい写真を公開した。 2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール