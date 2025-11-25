ココリコ遠藤の妻、懐かしのウエディングショット公開
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが25日までにオフィシャルブログを更新。“いい夫婦の日”（11月22日）にちなみ、結婚10年を迎えた夫婦の思いや軍団山本のメンバーがプロデュースしてくれたという結婚式の懐かしい写真を公開した。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
22日、まさみさんは『1122』と題してブログを更新。ハートの絵文字などを交えながら「今日は11月22日、いい夫婦の日」と切り出し、「いろんな夫婦がいると思いますが、我が家はめっちゃケンカします笑」と率直に告白。しかし、続けて「んで、割とすぐ仲直りする笑」と仲良し夫婦らしい関係性も明かした。
さらに「軍団山本の皆さんに結婚式をやって頂いた時から今年で結婚10年」とつづり、当時のウェディングショットを公開。白いタキシード姿の遠藤とまさみさんが大きなケーキを食べさせる“ファーストバイト”の一枚で笑顔があふれる微笑ましい夫婦ショットとなっている。
また、「私の父が生きていたら、今年で両親は45回目の結婚記念日だったそう」としみじみ述べ「きっとこれからもくだらないことでケンカするんだろぅなあ〜 でもそうやって夫婦続けていくんだと思う」と10年間を経ても変わらない夫婦の形への思いをつづりブログを締めくくった。
