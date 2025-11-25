全国各地からから14チームが出場…12月6、7日に神宮球場で開催される全国1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は12月6、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。出場する全14チームが出そろい、今月15日には抽選会