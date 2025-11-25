全国各地からから14チームが出場…12月6、7日に神宮球場で開催される

全国1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は12月6、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。出場する全14チームが出そろい、今月15日には抽選会が行われ、組み合わせが決定した。

前年度優勝の伊勢田ファイターズ（京都）、全国各地の大会を勝ち抜いた13チームが神宮球場に集い、熱戦を繰り広げる。初出場だった昨年大会で頂点に立った伊勢田は初戦で世名城ジャイアンツ（沖縄）と対戦する。

今年の“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」を制した長曽根ストロングス（大阪）は豊ナインズ（茨城）と激突する。長曽根は今夏のマクドナルド・トーナメント決勝で伊勢田を破って優勝した。両チームが顔を合わせるとすれば決勝戦。“再戦”があるのか、注目される。（First-Pitch編集部）