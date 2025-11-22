元AKB48でタレントの西野未姫が20日、オフィシャルブログを更新。ぐずる１歳の愛娘・にこりちゃんをおんぶしながら夜ご飯と離乳食作りをこなした“ワンオペ奮闘ショット”を公開し、ママたちの共感を集めている。 この日、『2025/11/20』と題してブログを更新した西野。「おんぶしながら今日の夜ご飯作り&離乳食作り頑張った」とつづり、背中に娘をおんぶした状態でキッチンに立つ自撮りショットを公開。おんぶされたままスヤ