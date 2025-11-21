俳優の高橋克典が20日までにオフィシャルブログを更新。スマホの待ち受けにしている愛猫の写真やたった５ヶ月違いの“仲良し姉弟ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 19日、高橋は『おやすみニャさい』と題してブログを更新。「原稿直し終わったら寝ます。おやすみなさい」と仕事の合間につづり、あどけない表情で見つめる愛猫・ラヴィの姿が待ち受けになった“11月19日（水）23:16”のスクリーンショットを公開した