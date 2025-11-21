埼玉県上尾市（あげおし）。埼玉県の県都であるさいたま市に隣接し、人口は約23万人の首都圏のベッドタウンとして機能するこの街は、全国的に有名な観光地や名産品があるわけでもないため、多くの人にとって「まったく知らない」もしくは「なんとなく知っている」程度の知名度だろう。しかし、日本の特定の分野、「長距離陸上」「医療業界」「高校野球」の関係者や熱心なファンにとって、上尾市は特別な意味を持っている。11月、「