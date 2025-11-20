170棟以上が焼けた大分市佐賀関の大規模火災により、70世帯・約108人の住民が避難生活を余儀なくされ、不安な日々を過ごしています。 【写真を見る】避難生活3日目「家を転々、本当に疲れた」ペットとの再会に安堵の声も大分市佐賀関大規模火災 住民「家を転々、本当に疲れた」 （JNN記者団・西尾健佑記者）「火災のあった現場では、1日半たった今も規制線が張られ、奥の方を見ると白い煙が立ち上っています」 火災発生か